【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.兆豐新光R1(01003T)：每股成交價19.8元，成交量1190萬股，成交金額2億3562萬元。
2.嘉泥(1103)：每股成交價20元，成交量1200萬股，成交金額2億4000萬元。
3.亞德客-KY(1590)：每股成交價816元，成交量1萬9000股，成交金額1550萬4000元。
4.亞德客-KY(1590)：每股成交價815元，成交量2萬6675股，成交金額2174萬125元。
5.亞德客-KY(1590)：每股成交價814.8元，成交量2萬3325股，成交金額1900萬5210元。
6.台達電(2308)：每股成交價251.25元，成交量30萬股，成交金額7537萬5000元。
7.台達電(2308)：每股成交價250.75元，成交量20萬股，成交金額5015萬元。
8.台達電(2308)：每股成交價250.25元，成交量39萬7000股，成交金額9934萬9250元。
9.台積電(2330)：每股成交價580元，成交量30萬股，成交金額1億7400萬元。
10.台積電(2330)：每股成交價577.85元，成交量200萬股，成交金額11億5570萬元。
11.台積電(2330)：每股成交價577.42元，成交量77萬6000股，成交金額4億4807萬7920元。
12.台積電(2330)：每股成交價577.41元，成交量74萬4000股，成交金額4億2959萬3040元。
13.智邦(2345)：每股成交價257.25元，成交量27萬3000股，成交金額7022萬9250元。
14.瑞昱(2379)：每股成交價541元，成交量3萬8000股，成交金額2055萬8000元。
15.聯發科(2454)：每股成交價910.7元，成交量15萬4700股，成交金額1億4088萬5290元。
16.聯發科(2454)：每股成交價910.65元，成交量17萬300股，成交金額1億5508萬3695元。
17.聯發科(2454)：每股成交價909.37元，成交量18萬股，成交金額1億6368萬6600元。
18.中租-KY(5871)：每股成交價236.19元，成交量8萬3580股，成交金額1974萬760元。
19.中租-KY(5871)：每股成交價236.17元，成交量11萬5420股，成交金額2725萬8741元。
20.巨大(9921)：每股成交價300.54元，成交量36萬6000股，成交金額1億999萬7640元。
(時報資訊)
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