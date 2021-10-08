【時報-台北電】日盛金(5820)110年9月份營運自結數，稅前盈餘2.45億元，稅後盈餘1.96億元；前9月稅前盈餘39.61億元，稅後盈餘33.72億元，稅後每股盈餘0.88元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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