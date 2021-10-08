【時報記者林資傑台北報導】六福(2705)旅遊集團宣布響應政府防疫政策，旗下台北六福萬怡酒店465間景觀客房明（9）日起將轉為防疫旅館，搶攻高端居家檢疫隔離需求客群。而位於7樓及9樓的宴會廳、8樓「粵亮」廣式料理、7樓「敘日」全日餐廳及The Lounge大廳酒吧，仍對外提供服務。

六福受新冠肺炎疫情及國內疫情三級警戒衝擊，2021年上半年合併營收5.21億元、年減3.94％，營業虧損3.44億元、虧損小減0.17％，惟受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後虧損3.6億元、虧損幅度增加8.81％，每股虧損1.92元。

為服務有居家檢疫隔離需求的返台民眾及商務旅客，台北六福萬怡響應防疫需求，9日起將位於11～30樓的465間景觀客房轉做防疫旅館，並推出每房每晚最低7000元起的「FUN肆吃．豪宅專案」，搶攻高端防疫客群商機。

六福表示，「FUN肆吃．豪宅專案」可選擇卓越客房、豪客房華、精緻套房、豪華套房等4種不同房型，均贈送Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數，以及15天主食菜單不重複的防疫假期多國風味午晚餐，退房再送2張六福村主題遊樂園門票。

而台北六福萬怡位於7樓及9樓的宴會廳、8樓的「粵亮」廣式料理，及7樓「敘日」全日餐廳與The Lounge大廳酒吧，則將持續對外提供餐飲服務，其中，The Lounge大廳酒吧將遷移至同樣位於7樓的Hotel Shop，提供不同風格的手沖咖啡精緻體驗及餐食服務。

六福表示，台北六福萬怡酒店將嚴格執行檢疫標準，除了檢疫旅客與一般用餐民眾出入口及動線徹底分流，另由獨立的VIP服務團隊提供檢疫旅客入住時相關服務，確保兩類消費者無任何共同接觸及使用共用區域的機會。

六福表示，台北六福萬怡酒店持續採取高規格防疫措施，已於4月取得世界觀光旅遊委員會WTTC「安全旅遊戳記」認證，堅持「食在安心、服務用心、賓客放心」三大安心保證，透過各餐廳全面降載座位數、加強消毒作業及頻率等措施，打造讓賓客放心的用餐環境。

(時報資訊)

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