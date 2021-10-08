大陸通訊巨頭華為財務長孟晚舟日前與美方於涉嫌違反伊朗禁令一案，達成緩起訴協議，終於在3年後、9月25日回到大陸深圳，但外媒指出，孟晚舟面臨的華為，與3年前基本上是截然不同的企業，光是消費者業務部門的智慧型手機，以及電信設備專注的5G市場，基本上都被美國大力制裁，甚至客戶對華為競爭力感到擔憂。

據《華爾街日報》報導，晚舟被加拿大逮捕近3年，然而她回到大陸後的華為以及不是當年手機全球市占率排名第二、5G通訊技術領導者，而是被美國政府制裁，陷入生存危機的大陸企業。

川普時代不斷鼓吹盟國不要讓華為參與當地5G建設，甚至在2019年將華為列入實體清單，導致美企被迫暫停與華為業務往來，GMS服務也無法使用，甚至2020年加緊制裁力道，將華為的先進製程晶片來源切斷，導致華為旗下海思半導體無法委由台積電代工生產晶片，華為也推出鴻蒙作業系統試圖彌補無法使用安卓的問題。

華為讓手機業務活命，將子品牌榮耀切割出去發展，榮耀也重新取得美方晶片來源，並在今年8月市占率來到15％，成為大陸本土第三大手機品牌。華為營收則是已經連續3個季度下降，隨著客戶從歐洲緊縮至僅剩大陸市場，華為手機市占率僅掉到排名第9。

報導指出，預估華為今年智慧型手機營收將蒙受400億美元損失。華為的5G電信設備市占率也逐步萎縮。美國對外關係委員會（Council on Foreign Relations） 3月統計，已經有9個市場將華為拒於5G基建業務之外，包括英國、澳洲、日本等，還有更多國家對華為當地業務提出限制。

不過，從圖表來看，華為雖然逐步衰退，2021年來到28.8%仍高居首位，愛立信、諾基亞加起來近30%，同樣遭到美方制裁的中興通訊則是逐年上升，目前來到10.5%。

報導也提到，華為在原先被接受的馬來西亞反遭困境，大約有半數4G電信設備採用華為，2019年底，時任馬來西亞總理馬哈蒂還保證，不會效仿其他國家封殺華為。華為7月突然在馬來西亞遇到困境，馬來西亞國有電信公司Digital Nasional Berhad選定愛立信，協助在全國建立造價26億美元的網路系統。

華為也在其他國家面臨困境，當地電信業者直言，不希望因為華為而發生政治紛爭。

面對困境，華為將目光轉向其他業務，包括利用AI引入養豬業，以及建造 5G網路技術監控魚塭，甚至香港美容產品銷售商利用華為提供數據分析、電子支付等技術。香港研究公司龍洲經訊駐上海的技術分析師王丹指出，華為在這些領域的付出，遠遠無法抵銷手機銷售迅速下滑的問題。

華為也跨入電動車產業，華為消費者業務主管余承東今年稍早指出，到2021年底，華為在大陸千家門市銷售電動車，並定下明年銷售 30 萬輛的高目標。報導指出，華為打算將硬體銷售為主的營運模式轉成雲端服務，藉此抵抗制裁生存下去。

(時報資訊)