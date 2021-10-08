山西洪災導致20多座煤礦關閉，將使中國緊缺的煤炭供應問題雪上加霜，連帶波及供電。中國財經媒體直指，這一現象將造成更大的供應缺口，雖有零星的進口煤炭到港，但杯水車薪。
隸屬上海報業集團的財聯社報導，中國十一長假期間，山西省20餘座煤礦因「防汛需要」關閉，恐在長假過後造成更大的缺口預期。中國長達7天的十一長假於7日結束，今天恢復上班。
至於被視為替代品的蒙煤（內蒙古系煤炭），報導指出，由於之後蒙煤增加供應的難度依然較大，因此仍將相對支撐焦煤的高價位。這將使優質的主焦煤價格相對抗跌，調降幅度有限。
華北今年秋季多雨，其中山西在中國十一長假期間連降豪雨，導致洪災，山西官方接連發布天候及災害預警。截至4日上午，全省共停產煤礦27座，當即引發煤炭供應可能吃緊，進而讓中國缺電危機雪上加霜的揣測。
煤炭供應吃緊，導致全球特別是中國煤價大漲，是中國全境大範圍限電的主因。其中，山西是中國最大的產煤省區，2020年更成為繼內蒙古後，歷史上第2個年產量逾10億噸的省區，達10.63億噸，且一舉超越內蒙古的10.01億噸。二地合占全國產量的53.7%。
而在十一長假前夕，山西省在9月29日召開「保供十四省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會」，由位在山西的各中央煤炭企業，各自對接數個缺煤省區市，並簽訂保障供應合約，目標是今年底全數履約。
山西省官方當時宣示，今年來全國煤炭市場出現供應偏緊、煤價高漲局面。山西將「充分發揮產煤大省的使命擔當，努力增加煤炭產量，動態穩定煤炭價格，保障國家能源安全，支援各兄弟省分經濟建設」。（編輯：繆宗翰）1101008
(時報資訊)
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