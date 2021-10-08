【時報-台北電】綠茵(6846)更正公司110年9月14日總經理變更公告，因職涯規劃，總經理一職暫由董事長吳嘉峰暫代，新任總經理人選待董事會通過後另行公告，新任已於9月14日起生效。（編輯整理：葉時安）

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