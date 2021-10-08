【時報-台北電】力積電(6770)110年第3季自結合併損益，營業利益54億8387萬元，稅前淨利53億2542萬元；前3季營業利益125億5129萬元，稅前淨利118億3119萬元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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