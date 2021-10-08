受惠海、空運價高掛，貨代業者台驊控股（2636）9月合併營收來到歷史新高的40.99億元，月增10.98％、年增193％；累積前三季合併營收達249.23億元，年增142％、月增10.98％。

其中，台驊9月海運業務營收再創新高，達29.87億元，年增270％、月增5.86％。適逢海運旺季，強勁需求帶動下，供需失衡推升海運價格上漲，艙位供給更加稀少，台驊與航商建立長期互助雙贏關係、使用先進資訊系統，得以及時取得稀缺艙位。

展望後市，美國企業庫存水位偏低，越南疫情緩和、亞洲工廠加緊復工出貨，市場運輸需求仍然熱絡，且美國塞港、擁擠的鐵路網絡及缺乏卡車載運集裝箱等問題未解，第四季度海運市場淡季不淡。

另在空運業務，航空運力供給受到疫情干擾更加短缺，同時進入電子產品出貨旺季，及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，台驊9月空運營收達7.34億元，年增82.39％、月增41.64％。進入第四季，全球經濟復甦，刺激消費力增長，加上海運供應鏈瓶頸未解，預期空運需求將迎來超級旺季，運價維持在高檔。

還有鐵路業務，在高運價及強勁需求挹注下，營收1.93億元，年增273％、月增6.9％。第四季為大陸消費旺季，包含中國黃金周及雙十一等節慶加持，帶動供應鏈拉貨及內需暢旺，艙位供給持續緊張。

(時報資訊)

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