中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒、重創勞動市場，與此同時，我國製造業外銷卻不斷暢旺，第二季經濟成長率達9.27％、全年經濟成長率預估達5.88％，經過數小時的討論後，基本工資確定在明年調整為月薪2萬元5250、時薪則為168元，對此，勞方委員會後受訪指出，「勉予接受」。
對此，基本工資審議委員、全國產業總工會前理事長莊爵安說，此次調幅未達勞團期待的10％調幅，也未達把GDP與CPI合計的7.88％，最後是專家學者意見一致，認為用CPI、GDP試算，並建議用5.21％計算出月薪為2萬5250元、時薪則為168元（5.21％後四捨五入）勞資雙方也接受這樣的意見。
莊爵安指出，針對配套措施要求政府應具體提出，會中政府代表提及會視調幅對受創嚴重的產業及勞工會有配套措施，但今天未提出，雖然基本工資明年1月才實施，但也要求應盡速提出措施時應把產業找來瞭解產業。
(時報資訊)
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