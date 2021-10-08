【時報-台北電】振躍精密(6705)買回庫藏股期間屆滿執行情形，實施期間未執行，買回股份數量為零，已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之0.14%。公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，基於財務保守穩健與資金有效運用並兼顧市場機制，致本次未能按原預定數量買回。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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