大陸互聯網企業整頓行動再起，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令涉「二選一」的美團，處以2020年大陸境內銷售額人民幣（下同）1,147.48億元的3％罰款，計34.42億元。
陸媒報導，根據「反壟斷法」規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，市場監管總局責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，並處其2020年全年大陸境內銷售額1147.48億元的3％罰款，合計34.42億元。
此外，官方向美團發出「行政指導書」，要求完善平台傭金收費機制和演算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。
美團回應表示，公司對此誠懇接受，堅決落實全面深入自查整改，杜絕「二選一」，美團將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任。
8月就曾有消息傳出，大陸市監總局從4月底立案調查美團，在經過3個多月的調查後，確認美團有阻礙商家在競爭對手的平台上架銷售商品等「二選一」行為。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：