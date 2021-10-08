家具連鎖詩肯（6195）公告9月營收1.94億元，年增6.48％、月增27.62％，營收表現明顯回溫，累計1~9月，詩肯營收達16.43億元，年增12.76％，仍創歷史新高。
詩肯表示，民俗月的消費淡季因素已過，加上台灣疫情趨緩，房市交易熱絡，消費力道大增，而接下來進入第四季的傳統消費旺季，加上政府振興五倍券上路，營運可望一路旺到年底。
詩肯表示，上月受到馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施影響、進貨遞延的新加坡NOVA，在馬國復工後進貨狀況也已經恢復正常，銷售業績同步成長，同樣也挹注9月的營收表現。
而進入第四季，消費旺季到來，百貨周年慶陸續開跑，台灣疫情已經連續多日「+0」，疫苗覆蓋率也逐漸提升，餐飲用餐限制解除，都讓民眾恐慌心理降至最低，更有願意出門消費，且今年政府的振興五倍券領券與使用的時間點落在第四季，正好與旺季重疊，在雙重利多加持下，營運表現有望一路好到農曆年前。
截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、49、3店，共131店。詩肯表示，除了持續尋找適合地點拓展複合店型外，也進駐環球購物中心A19商場，表現優於預期，而青埔屬於新興商圈，鄰近的新建案眾多，家具需求動能強，也可望持續挹注業績表現。
(時報資訊)
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