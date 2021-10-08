【時報-台北電】信音(6126)第十三次買回庫藏股執行情形，實施期間屆滿、未執行完畢，買回407.7萬股，總金額9919萬8449元，每股均價24.33元，已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之3.21%。為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。（編輯整理：葉時安）

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