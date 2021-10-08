【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公布最新SCFI綜合指數，較上周回升33.5點至4647.6點，甚至高於先前高點4643.79點，周漲幅0.7％，顯示需求相當旺盛。美西線運價連續3周持平後，再度上漲，美東線連續兩周下跌，運價來到11114美元，歐洲線持續上揚至7714美元，漲幅2.3％最大。
最新報價顯示，美西線在連續三周持平後，再度啟動漲勢，本周上漲至6371點，上漲49美元，漲幅0.8％，續創新高；歐洲線上漲176美元，來到7714美元，漲幅2.3％；美東線連兩周下跌，但跌幅收斂，本周報價11114美元，下跌136美元，跌幅1.2％。
由於美國企業庫存水位仍處歷史低點，越南疫情緩和以及大陸十一長假結束後，亞洲工廠加緊復工生產出貨，市場運輸需求仍然熱絡，加上美國港口塞港、擁擠的鐵路網絡及缺乏卡車載運集裝箱等問題未解，貨攬業者認為第4季海運市場淡季不淡，但也要關注大陸限電後續影響程度。
(時報資訊)
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