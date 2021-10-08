全訊（5222）初次上市普通股募股（IPO）採競價拍賣方式辦理承銷，今（8）日順利完成，競拍結果均價為122.48元，預計每股承銷價為104.49元，預計10月13～15日為公開申購期間；10月19日為公開抽籤日。
證交所表示，全訊IPO承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，此次辦理競價拍賣股數5,427仟股，公開申購股數為1,406仟股。參與投標之投標單筆數計1,333筆，合格標單共1,265筆，以美國標決定競拍得標價格，今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。
開標結果最低得標價格117.8元，最高得標價格140.11元，得標加權平均價格122.48元；另依相關處理辦法規定，全訊競拍最低承銷價格為81元，此次辦理公開申購價格為104.49元，10月13～15日為公開申購期間；10月19日為公開抽籤日。
(時報資訊)
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