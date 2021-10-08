翁毓嵐／台北報導
華擎（3515）第三季在受到越南廠停工影響衝擊出貨動能下，單月營收處於今年以來低檔，9月自結合併營收月減6.1％、為13.52億元，較去年同期減少14.27％，第三季營收亦來到近六個季度低點、為40.75億元，季減、年減幅度皆超過兩成，不過仍有歷年同期的次高表現。
華擎先前預估，越南廠停工對營收的影響至少達一成，不過在緊急尋求台、陸其它合作廠協助外包產能下，第四季起出貨動能就將獲得明顯改善。另一方面，近期中國大陸多處地方政府嚴格實行的雙限政策，目前亦未對華擎位於蘇州的伺服器廠造成影響，預期伺服器業務逐季成長仍可期。
累計華擎今年前三季合併營收達141.26億元，仍維穩年正成長走勢，年增幅4.53％，續站歷年同期新高。
(時報資訊)
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