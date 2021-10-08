【時報-台北電】達能(3686)處分不動產，建號為桃園市觀音區觀塘段27-1至27-12等12筆建號，地號為桃園市觀音區觀塘段44、44-1及44-2等3筆地號，建物總面積5萬1854.25平方公尺(折算為1萬5685.91坪)，交易總金額5億4583萬8仟元(含稅)，交易相對人為長庚國際能源股份有限公司(非為公司之關係人)，預計處分損失約3612萬8仟元，處分之具體目的為活化資產以充實轉型營運資金。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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