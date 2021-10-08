【時報記者沈培華台北報導】台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽（5011）今（8）日公告9月自結合併營收3.1億元，較去年同期成長32%；1-9月合併營收為26億元，較去年同期成長139%，主要受惠母公司及子公司營收均增加，對第四季展望持續樂觀。

久陽表示，受惠於全球經濟復甦，主要國家陸續擴大基礎建設，鋼鐵市場持續熱絡。9月份訂單較上個月成長71%，以及中、俄對鋼品實施管制政策效應，促使全球鋼市供給更加吃緊，接單前景看旺，加上新產能加入及之前儲備的低價庫存，助益營運。出貨部分，9月份全球運費和運量達最高點，造成出貨壓力，出貨量仍比上月成長16%，接近大陸十一長假期間，船公司近期將提供較多艙位開放出貨，預期出貨量提升，並將借助集團資源，有效提升產品出貨量，後續營運展望持續看好。

久陽董事長孫正強表示，子公司榮福公司除積極擴展焚化爐BOT興建專案、代操業務外，並與相關公司共組合作聯盟，參與高雄煉油廠轉型，拓展廢棄物熱處理業務。榮福子公司台鋼能源公司，承接的春日公司太陽能案場完工在即，將發揮減碳節能綜效，增添營運動能。子公司台鋼運輸再新增汽車運輸特許營業執照，整體調度彈性增加，大幅降低營運成本，整體業績表現亮眼。

久陽董事長孫正強表示，除了本業獲利增長加上跨界進軍環保能源版圖後，在轉投資的收益挹注下，綜觀整體前三季表現皆較去年穩健成長，未來將持續擴大集團綜效及多角化經營。

(時報資訊)

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