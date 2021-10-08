王品集團（2727）9月兩岸合併營收13.0億元，微幅年減1.9％，因去年同期基期較高，和2019年同期相比，已逐漸恢復疫前水準。台灣事業群營收8.1億元，年減6.21％，減幅收斂至個位數，這也是近年同期第二次突破8億元大關。大陸事業群營收4.9億元，年增6.17％。累計前9月合併營收121.3億元，較去年同期成長11.33％。
展望後市，疫情受控趨緩、餐飲內用限制逐步鬆綁，餐廳容留人數、接客數可望提升，加上振興五倍券正式上路，有望帶動10月業績成長。此外，王品加碼推出的「王品發現金」振興活動，活動首周已發出11.7萬張「王品振興金500元兌換券」，希望在五倍券效應加乘下，早日迎來餐飲業復甦。
王品台灣事業群自內用禁令解除後，9月營收穩步回升，在中秋檔期帶動下，旗下兩大燒肉品牌表現亮眼。「原燒」連假期間業績顯著成長，因應在家烤肉趨勢推出的燒肉禮盒，銷售程度遠超預期，有效挹注營收。今年才開幕的「肉次方」，開放內用後消費者迅速回流，用餐尖峰時段不分平假日均客滿，驗證「燒肉」這類強體驗、聚餐型品牌疫後恢復速度較快。
此外，火鍋品牌業績也較上月成長，其中「和牛涮」成長幅度最高，顯示疫情期間無法暢快享用的「吃到飽」，開放內用後強勢反彈。觀察9月內用、外帶營收數據，在疫情逐步獲得控制、外出用餐信心回升後，內用占比拉升至8成5，較上月提高。
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