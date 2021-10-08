台股8日呈現漲多拉回格局，早盤區間震盪整理後，午盤便一路拉低走跌，終場台股以小跌作收，成交金額縮減至2,716億。國慶連假前夕觀望賣壓出籠，目前待下周台積電法說過後，台股方能隨量能放大走出明顯波段趨勢。
外資現貨賣超145億，期貨淨空單增加至21,144口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上台股下跌卻量縮，目前仍在區間底部打底築撐，短線台股的拉回，仍可偏多操作。
(時報資訊)
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