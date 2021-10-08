【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團漢來美食(1268)雖受疫情三級警戒衝擊，2021年第三季及前三季營收降至歷年低點，但隨著警戒降級、內用服務恢復，9月營收續反彈至近5季高點。展望後市，在國內疫情趨穩及五倍券上路激勵，預期第四季旺季營運回溫可期、可望顯著填補缺口。

漢來美食公布2021年9月自結合併營收2.24億元，雖年減33.4％，但月增達64.76％、回升至近5月高點。不過，第三季合併營收4.13億元，季減19.33％、年減59.23％，降至歷年新低。累計前三季合併營收19.53億元、年減20.61％，亦為同期新低。

展望後市，隨著時序步入餐飲業旺季，國內疫情隨著疫苗施打率上升漸趨穩定，10月5日起餐飲業用餐規定進一步鬆綁，用餐可免隔板、免梅花座，為前2季受疫情衝擊最大的餐飲業增添利多，配合振興五倍券發放，可望進一步激勵消費動能復甦。漢來美食今（8）日公告9月營收，單月營收為2.24億元，月增65%、年減33%；累計前9月營收為19.53億元，年減21%，僅管仍有一定落差，但10月之後將會有振興帶動消費，預估將可大幅回補營收缺口。

漢來美食除配合五倍券推出「滿千送千、加倍奉還」回饋方案，各品牌餐廳也紛紛加碼，包括自助餐廳「漢來海港」今日起至11月7日止推出餐券買10送2加碼回饋，消費者持紙本五倍券內用即可獲贈等值抵用券，或購買一本餐券再多送1張餐券、合計共12張。

此外，今年國慶煙火將在高雄光榮碼頭、愛河及旗津等地施放，漢來美食旗下漢來海港餐廳漢來店和名人坊高雄店巧居面港第一排貴賓席位，客人用餐可同時享受美食與璀璨煙火美景，目前所有餐廳訂位均已滿座，可望為10月營收復甦增添柴火。

(時報資訊)

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