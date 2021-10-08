【時報-台北電】兆豐金(2886)9月自結合併盈餘，稅前盈餘20.95億元，稅後盈餘18.1億元；前9月稅前盈餘225.5億元，稅後盈餘197.06億元，每股稅後盈餘1.45元。兆豐金控110年9月30日每股淨值23.78元。累計至9月未適用天災保險準備金之累計每股稅後盈餘兆豐金控為1.45元。（編輯整理：葉時安）

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