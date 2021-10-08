【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】8日，因產業分析師對記憶體產品看衰，因此調降SK海力士投資評等，使得這家韓國第2大半導體業者盤中的股價，最高曾重挫2%。
SK海力士股價8日收在94,000韓元，約78美元，跌幅達1.78%，為2021年以來最低價位外，並已連續吞5根長黑棒。
SK海力士過去兩周的周線已跌超過12%，若與2月25日的高點148,500韓元相比，股價下修超過36%。
半導體分析師認為，記憶體市場後市不樂觀，對SK海力士殺傷力很大。因為，SK海力士就是跟DRAM與NAND這些記憶體產品脣齒相依。
集邦科技(TrendForce)表示，DRAM與NAND占SK海力士營收高達9成以上。同時SK海力士是僅次於三星，全球第2大DRAM供應商，也是全球NAND的第4大業者。
eBEST投資證券明確指出，由於SK海力士的客戶庫存量已位於高水位，加上記憶體供給又不斷增加，使得DRAM與NAND產品的合約價格，可能從第4季開始就會出現鬆動，可能一直會跌到2022上半年結束為止。
9月時，集邦科技有報告指出，預計第4季時，DRAM平均售價還會再降3%到8%不等，而NAND最多會降5%。
因此，利空罩頂下，SK海力士一直被韓國券商調降目標價。韓華投資證券將目標價，從18萬韓元下調至14萬韓元。而eBEST投資證券則認為在11.5萬韓元左右，故SK海力士的目標價，較2020年同期大減25%。
財報方面，SK海力士預計在10月底公佈。市場預估SK海力士第3季營收將可達11.8兆韓元，年增率為46%。同時，營業利益更是可望巨幅狂增3倍以上，高達4.1兆韓元。
不過，也有分析師認為，SK海力士可能會比預期更早出現反彈，因為市場已消化產品跌價大部分利空。
KTB投資證券表示，考慮到記憶體業者的股價，會提前約6個月反映市場未來現況，預估SK海力士在11月或12月後股價就會打底並開始反彈。因此，也表示2022下半年，全球記憶體市場有望出現轉機。
韓華投資證券指出，重點是DRAM價格何時觸底。時間預估大概在2022年第2季左右，故SK海力士現在被打趴的股價，有機會從2021年底開始向上漲。
(時報資訊)
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