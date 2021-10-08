尚比亞今年8月選出的新政府今天表示，尚比亞積欠外國的債務比先前估算還多出逾20億美元，單是欠中國的錢就超過60億美元。
位於非洲南部的尚比亞礦藏豐富，卻相當窮困。新政府表示，截至今年年中，國家外債達144.8億美元，超過國內生產毛額（GDP）6成。
尚比亞的債務在前總統倫古（Edgar Lungu）6年執政期間大幅膨脹，他被控大量舉債，揮霍於基礎建設計畫。倫古於今年8月總統大選敗給承諾改善治理方式、重建經濟的反對派領袖希奇萊馬（Hakainde Hichilema）。
尚比亞是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間第一個倒債的非洲國家，希奇萊馬正與國際貨幣基金（IMF）洽談紓困以重整國家債務。
財政部長穆索柯萬（Situmbeko Musokotwane）告訴國會，尚比亞總共積欠中國57.5億美元，若加上尚未支付的利息，則高達61.8億美元。
尚比亞雖然擁有豐富銅礦及其他礦藏，2020年經濟卻呈現負成長，是自1998年以來首度衰退，通貨膨脹率也維持兩位數高點。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：