美食-KY（2723）公布9月合併營收達17.17億元，月增1%、年減7.21%，今年前9月累積營收達148.37億元、年增2.73%。

展望第四季，儘管全球疫情高峰已經過去，確診情形趨緩，但仍須密切觀察各國政府對應疫情變化所推出的最新政策，以及對於觀光餐飲行業是否帶來衝擊，不能掉以輕心。但法人觀察美食-KY今年以來，憑藉外帶為主的策略，加上推陳出新的產品與數位銷售，營收表現相對穩定，預期公司將發揮連鎖品牌的資源以及優勢，搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

儘管營業日數較少，但美食-KY在大陸市場9月業績仍較前月份成長超過4%，優於過去兩年度的季節性表現；和總體經濟今年持續放緩的表現相比，更顯出色。美國市場則維持強勢動能，較去年同期成長至少兩成以上，連續六個月寫下同期新高。

台灣市場與前月份相比，因85度C父親節蛋糕檔期貢獻拉高比較基期，加上9月份安排直營門市整改，故營收較8月減少。

在美國市場，受到過去幾個月Delta變異株肆虐以及通膨升溫的影響，消費者信心指數連續三個月下滑，九月份更直接下探年初以來的新低，令經濟學家紛紛下修第三季經濟成長預估。反觀85度C門市買氣依舊，法人追蹤日均來客數，發現七、八月份持續上升，來到今年度的新高，帶動日均營業額連續兩個月攀升；九月份也維持強勁表現，對比2019年同期，日均營業額穩定保持正成長。因此，法人認為，儘管Delta變種病毒後續的影響仍不可輕忽，但邁入秋冬後，肆虐美西的高溫可望改善，85?C美國銷售成長的力道仍可望延續，貢獻合併營收成長量能。

近期大陸經濟亦出現更多下行訊號，令法人對於下半年景氣展望趨於保守。但85度C九月份營收仍逆勢較前月份上升超過4%，透過產品推陳出新的帶動，成長力道甚至優於過去兩年同期的季節性表現。法人也預估，今年十一黃金周連續假期，防堵疫情的措施壓抑了出遊人口，轉向本地消費，可望嘉惠85度C門市營業額。

在台灣市場，85度C獨家取得授權，首度推出人氣卡通「汪汪隊立大功」蛋糕，搭配立體公仔，蛋糕盒印有小朋友最喜歡的卡通圖案，沿著虛線撕開，還能變成小孩的玩具收納箱，可望帶動門市買氣。此外，搶攻五倍券商機，85度從10月8日開始到11月30日振興加碼回饋，單筆消費滿588元，加贈大杯咖啡買一送一券，法人也看好為第四季增添營收動能。

(時報資訊)

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