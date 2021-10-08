【時報記者沈培華台北報導】裕隆集團的中華(2204)今（8）日公告9月合併營收23.96億元，年減12.32%，因商用車銷售成長，1-9月累計合併營收247.09億元，仍年增8.06%。
中華汽車旗下商用車今年銷售頗為亮眼，1-9月較去年同期增加近千台，其它如代工收入、零件收入及部份子公司如江申工業營收表現也較去年同期增加，前三季合併營收較去年同期成長約8%，營運表現在汽車業中仍穩健。
為把握疫情趨緩後的商機，10月中華三菱響應政府振興加碼，購買限定車型除享有3萬公里以內回廠定期保養之機油免費外，消費者只要持5千元紙本振興五倍券可加價購升級5萬公里以內回廠定保機油(最高價值18,900元)，可望催出另一波買氣。
(時報資訊)
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