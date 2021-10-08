【時報記者莊丙農台北報導】台驊投控(2636)9月營收站上40億元，再創單月新高，達到40.99億元，月增10.98％，年增193％；累計前3季營收達249.23億元，月增10.98％，年增142％。
9月海運業務，在天災及Delta變種病毒影響下，降低全球港口及內陸運輸作業效率，使塞港情況更加惡化。9月有超過100艘集裝箱船在美國主要集裝箱港口海域排隊等待泊位，又適逢海運旺季，強勁需求帶動下，供需失衡推升海運價格上漲，艙位供給更加稀少，台驊營收得力於長期支持航商穩定貨源，及時取得稀缺艙位，海運營收再創新高達29.87億元，月增5.86％，年增270％，第4季預期淡季不淡。
空運業務，航空運力供給受到疫情干擾而更加短缺，同時進入電子產品出貨旺季，以及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，空運營收達7.34億元，年增82.39％，月增41.64％。第4季因全球經濟復甦，刺激消費力增長，加上海運供應鏈瓶頸未解，海轉空業務大增，預期空運需求將迎來超級旺季，加上受到疫情影響，空運供給仍然吃緊，運價仍維持在高檔。
鐵路業務，海運一艙難求現象，運費大幅上漲等背景下，中歐鐵路提供客戶多元運輸選擇，帶來爆量的訂艙，使艙位已滿到年底，且鐵路口岸出現擁堵，運價維持高檔，與海運相當。在高運價及強勁需求挹注下，營收也創下新高達1.93億元，年增273％，月增6.9％。
物流業務在大陸黃金周假期前的備貨需求，帶動內貿倉儲運輸業務成長，單月營收1.86億元，年增34.52％，月增6.92％。第4季為大陸消費旺季，包含黃金周及雙十一等節慶加持，帶動供應鏈拉貨及內需暢旺。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：