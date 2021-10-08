【時報記者莊丙農台北報導】台驊投控(2636)9月營收站上40億元，再創單月新高，達到40.99億元，月增10.98％，年增193％；累計前3季營收達249.23億元，月增10.98％，年增142％。

9月海運業務，在天災及Delta變種病毒影響下，降低全球港口及內陸運輸作業效率，使塞港情況更加惡化。9月有超過100艘集裝箱船在美國主要集裝箱港口海域排隊等待泊位，又適逢海運旺季，強勁需求帶動下，供需失衡推升海運價格上漲，艙位供給更加稀少，台驊營收得力於長期支持航商穩定貨源，及時取得稀缺艙位，海運營收再創新高達29.87億元，月增5.86％，年增270％，第4季預期淡季不淡。

空運業務，航空運力供給受到疫情干擾而更加短缺，同時進入電子產品出貨旺季，以及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，空運營收達7.34億元，年增82.39％，月增41.64％。第4季因全球經濟復甦，刺激消費力增長，加上海運供應鏈瓶頸未解，海轉空業務大增，預期空運需求將迎來超級旺季，加上受到疫情影響，空運供給仍然吃緊，運價仍維持在高檔。

鐵路業務，海運一艙難求現象，運費大幅上漲等背景下，中歐鐵路提供客戶多元運輸選擇，帶來爆量的訂艙，使艙位已滿到年底，且鐵路口岸出現擁堵，運價維持高檔，與海運相當。在高運價及強勁需求挹注下，營收也創下新高達1.93億元，年增273％，月增6.9％。

物流業務在大陸黃金周假期前的備貨需求，帶動內貿倉儲運輸業務成長，單月營收1.86億元，年增34.52％，月增6.92％。第4季為大陸消費旺季，包含黃金周及雙十一等節慶加持，帶動供應鏈拉貨及內需暢旺。

(時報資訊)

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