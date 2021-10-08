【時報記者張漢綺台北報導】IC載板及半導體廠持續擴產，由田(3455)目前接單已排到明年第2季，由田表示，第4季營運有望比第3季好，載板需求面從長遠來看仍是有非常大的商機，不僅今年獲利可望較去年突破性成長，明年整體業績將續旺。
由田過去營收主力於顯示器產業，近幾年公司積極佈局高階PCB、Mini LED、IC載板及半導體等檢測設備，在均衡化電路板、半導體與顯示器產品組合後，由田今年營運表現亮眼，9月合併營收達2.85億元，年增0.61%，為去年10月以來單月新高，累計第3季合併營收為7.97億元，季增34.86%，為今年單季新高，累計1到9月合併營收為18.25億元，較去年同期成長21.73%。
由田表示，第3季進入傳統旺季，加上半導體產品線在今年下半年逐步認列營收，9月營收受到新事業的挹注，表現亮眼；今年起公司產品組合調整有成，逐步修正面板事業的投入，拉升載板與半導體事業的投入比重，有利於公司毛利率的優化。
9月底中國的限電措施，使得供應鏈面臨產能調整的挑戰，面對載板市場龐大的需求，中國廠商擴廠還是必須的，台商則是會有調整生產基地的可能。即便市場上雜訊頻出，載板需求面從長遠來看仍是有非常大的商機，目前由田訂單已排到明年第2季，營運展望樂觀。
由田樂觀看待下半年旺季業績，預估載板今年將有倍數以上的營收貢獻，第4季業績可望略優於第3季，全年營收可望達到成長20%目標，獲利相較去年將有突破性的成長。
由田在明後年仍會以載板設備為主力產品，半導體的營收表現相較今年將會有大幅度的增長，明年整體業績續旺。
(時報資訊)
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