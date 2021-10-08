【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組廠十銓（4967）9月營收回溫，達7.21億元，月增33.96%，惟因基期高，仍年減10.48%。歷經7、8月的短期劇烈調節，9月重回7億元大關，主要受惠於品牌銷售佔整體營收比重超過80%及產品結構均衡發展。
受到第三季產業開始出現不少變數，十銓第三季營收約17.78億元，季減約9%，2021年1~9月合併營收56.47億元，比去年同期減少約3%。十銓謹慎看待第四季的供需市場變化，但對明年看法仍樂觀。
就供應鏈觀察，PC OEM記憶體庫存充足，採購進入調節階段，拉貨力道放緩而非消失，至於消費性PC、NB及Chromebook需求屬短期減弱現象，長期而言，十銓看好明年Win 11接捧，將帶動一波換機潮以及未來5G、車電、IoT市場大容量趨勢。目前市場雜音頻傳上、下游不同調及內外資降評等各不穩定因素影響，十銓謹慎看待第四季的供需市場變化，將持續以品牌、SSD衝刺全球市占，預計2022年長短料逐步紓解後，可望挹助品牌及工控產品線進一步成長。
十銓線上發布會已於9月23日圓滿落幕，此發表會聚焦十銓的開發實力及自有創新技術，針對不同目標族群，以「散熱」、「大容量」及「DDR5」三大主題向全球展示。隨著網購、電商平台需求大增，十銓持續進攻線上線下通路，針對雙11、雙12、感恩節及聖誕節推出多項節慶促銷，亦加碼振興五倍券優惠刺激內需消費，以助品牌年末業績獲得支撐。
(時報資訊)
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