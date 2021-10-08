【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶合計第三季共賺622.24億元，累計前三季四寶更是已經狂賺1949億元，台塑四寶今也針對第四季展望釋出最新預估，本季在產業旺季、加上歲修相較第三季減少下，台塑、台化預估營收均會相較第三季成長，南亞則因為基期已高，將會力拚維持第三季水準。台塑化針對市場關心的油價問題，認為在庫存緊張的情況下，預期短期布蘭特油價保持強勁。
台塑(1301)表示，針對第四季展望，維持與先前相同看法，由於第4季為PE/EVA及PP傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時，大陸實施能耗雙控及限電措施，導致市場供給減少，大多數石化產品價格上漲，加上第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，因此，預估營業額及本業獲利都比第3季成長。
南亞(1303)表示，10月丙二酚二套生產線定檢完成，產銷量恢復，加上乙二醇行情上揚，化工產品營收成長，其餘產品略減，整體合併營收與9月持平。還有，南亞第三季合併營收創下歷史新高，預估第四季營收持平或略減，但合併營業利益將可努力維持第三季水準，主要是因部份化工及電子產品價格因大陸能耗雙控，供給面減少、拉高價格，再者，第四季有多項化工產品生產線安排定檢，部份將藉由庫存或產地間調度因應，以及東南亞疫情、運輸及供應鏈長短料等問題，加上第四季大陸及美國地區假期因素及客戶年終調整庫存。
台化(1326)表示，今年下半年台化的獲利估計不如去年，主要是能源成本大幅增加，而且原料成本墊高但售價卻無法上調。至於合併營收方面，除了越南因疫情持續影響外，台灣和寧波都可以維持全產全銷，縱使第四季大陸的客戶限電減產，營業會比較辛苦，不過在持續騰籠換鳥政策下，衝刺高值化產品及開拓新巿場，產銷沒有問題，預估10月合併營收和9月相當，銷售量略增，售價略減，而第四季的營收和先前預測維持不變，會優於第三季，主要還是銷售量的增加；另外，台化也會努力掌握到大陸能耗雙控所衍生的商機，創造台化另一階段的營運。
台塑化(6505)表示，10月因重油加氫脫硫(RDS#1)單元開始定檢至11月，10月煉油廠平均煉量37.2萬桶/日，預計第四季平均產能利用率76%；輕裂廠第四季平均產能利用率為100%。
台塑化針對油價也表示，11月OPEC僅增產40萬桶/日，大幅低於市場預期增產80萬桶/日，同時天然氣價格偏高，部分天然氣將轉往油品使用，市場預期第四季全球原油供需短缺150萬桶/日，但全球原油及油品庫存已降至5年同期低點，庫存緊張的情況下，預期短期布蘭特油價保持強勁。
(時報資訊)
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