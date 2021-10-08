緯創（3231）在料況略紓緩、可套料出貨量進一步提升下，9月合併營收825.93億元，衝上今年以來高峰，並較去年同期增長19.5％，亦拉抬第三季合併營收來到2,203.93億元，季增9.7％、年增1.28％，同登今年高點。

以各產品來看，緯創單月筆電出貨量來到250萬台高峰，為去年疫情爆發、全球筆電市場需求激增以來的新高，其他如桌機及顯示器出貨分別達90萬及140萬台，皆同步較上月增長。

英業達（2356）9月合併營收亦較上月增長4.5％、達508.8億元，筆電單月出貨量亦維持與8月一樣有200萬台的高檔表現，但仍因受限於缺料壓抑成長動能，月營收年減2.06％。

累計緯創及英業達前三季合併營收分別為達5,986.3億元，及3,717.31億元，皆仍較去年同期微幅減少逾2％。

至於同樣受到缺料拖累的緯穎（6669），9月雖在出貨量有所增溫帶動下，站上167.46億元的今年高峰，但僅有與去年同期持平表現。累計今年至9月為止，合併營收為1,357.47億元，小幅年增0.99％。

(時報資訊)

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