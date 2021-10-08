三隻黑天鵝攪亂貨櫃航運市場，一再上演運價變變變戲碼！在十一長假節前的9月30日，上海出口貨櫃運價指數SCFI小跌29.69點、至4,614點引起騷動之後，今（8）日節後首周報價開出，綜合指數小漲33.5點、至4,647.6點，唯美東線出現連兩周下跌，本周下跌136美元、至11,114美元，其餘主要航線都呈現小漲格局。

據SCFI報價，除了美東線每40呎櫃小跌1.2％、至11,114美元，其餘主要航線都呈現小漲格局，美西線每40呎櫃運價小漲49美元、至6,371美元，周漲0.8％；歐洲線每20呎櫃上漲176美元、至7,714美元，周漲2.3％；地中海線小漲4美元、至7,448美元。

針對貨櫃海運運價上沖下洗，綜合貨代業者的看法，普遍認為近兩周運價漲跌幅度都在低個位數，屬於正常波動不用過份解讀，之前市場傳出運價下跌三成甚至五成都是零星個案，目前運價跟過去比較仍屬於高運價。

目前看來主要有三個變數將影響高運價走勢，包括大陸限電限產、美國需求、全球塞港等黑天鵝干擾程度。

(時報資訊)

#三隻黑天鵝 #貨櫃航運

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
17:03
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
16:08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
15:00
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
16:29
英國FTSE
7082.75 +4.71(0.07%)
18:01
法國CAC
6569.23 -30.96(0.47%)
18:01
德國DAX
15216.02 -34.84(0.23%)
18:01

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