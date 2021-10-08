金屬機殼廠可成（2474）盤後公告9月份營收31.52億元，月減2.9％，年減61.1％，受到供應鏈缺料、大陸限電措施影響，可成第三季營收季減5.1％，年減58.3％。
累計可成第三季合併營收98.68億元，較第二季的104.02億元減少5.1％；相較去年同期236.68億元，年減58.3％，環比下降除因供應鏈持續缺料、新冠病毒變異衝擊運能，近期大陸擴大限電措施亦影響下游組裝廠拉貨，同比下降主因泰州廠營收不再計入。
可成表示，因應後疫情時代需求逐漸由消費轉向商用趨勢，今年以來客戶陸續推出新產品，整體供應鏈亦持續進行動態調整。時序進入電子產業傳統出貨旺季，惟缺料狀況仍存在不確定性，公司將持續密切關注市場供需變化，審慎管理庫存水準。預期第四季因產品組合持續動態調整、以及來自新產品/新客戶貢獻，對營收將有所挹注，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。
可成統計，2021年累計前九個月集團合併營收328.99億元，較去年同期638.23億元，年減48.5％。排除供應鏈缺料影響，累計營收年減幅度大致符合公司對泰州廠營收今年不再計入的預期。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：