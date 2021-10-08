品牌廠華碩（2357）受惠板卡業務價量齊揚，筆電出貨亦持續暢旺，拉抬9月集團合併營收突破561億元，品牌合併營收亦達532億元，雙雙站上自2007年12月以來的單月營收新高，並較去年9月的高基期增長兩成左右。
累計華碩第三季集團營收及品牌營收分別達1,391億元及1,301億元，同步創下歷年單季新高。華碩表示，在品牌營運維穩健康成長動能下，面對後市將持續與產業夥伴合作對應供給面的不確定性，穩健朝今年設定的成長目標邁進。
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品牌廠華碩（2357）受惠板卡業務價量齊揚，筆電出貨亦持續暢旺，拉抬9月集團合併營收突破561億元，品牌合併營收亦達532億元，雙雙站上自2007年12月以來的單月營收新高，並較去年9月的高基期增長兩成左右。
累計華碩第三季集團營收及品牌營收分別達1,391億元及1,301億元，同步創下歷年單季新高。華碩表示，在品牌營運維穩健康成長動能下，面對後市將持續與產業夥伴合作對應供給面的不確定性，穩健朝今年設定的成長目標邁進。
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