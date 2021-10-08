（出口示意圖。圖／本報資料照片）
財政部8日公布我國9月進出口統計。受惠於國際半導體需求暢旺，我國9月出口規模達到396.5億美元，創下歷年單月新高水準（次高為2021年8月的395.5億美元），而出口年增率為29.2％，維持強力擴張態勢，創連續15個月正成長。
財政部指出，9月出口有兩大正面因素包括半導體需求暢旺、產品庫存回補商機。官員表示，因應5G新機、車市需求上升，帶動全球5G與車用電子晶片行情價，如聯電與台積電晶圓代工報價皆陸續提高，另還有全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，像是近幾月我對美國資通訊產品、對東協傳產貨品出口皆為價量齊揚態勢。
依主計總處8月最新經濟預測，我國第三季出口規模有望挑戰1,174億美元歷史單季新高紀錄，扣除目前7月出口值379.5億美元、8月395.5億美元，9月出口值上看399億美元。
而主計總處也預估我國自四季有望迎來傳統旺季，單季出口規模將擴大到1,180億美元續創單季新高水準，估我國2021年全年出口、進口值估可分別達到4,424億美元、3,743億美元，創下歷年全年新高水準，且全年出口成長率皆有望達28％以上，創近11年來最佳表現。
(時報資訊)
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