【時報記者王逸芯台北報導】鮮活果汁-KY(1256)9月合併營收5.06億元，較去年同期減少11.32％；累計前三季合併營收38.84億元，較去年同期成長43.47％，已超越2019全年。
鮮活果汁-KY表示，由於109年上半年受新型冠狀病毒疫情影響，中國大陸整體餐飲市場消費活動降低，同年6、7月疫情得到有效控制，餐飲市場需求逐步復甦，加上中秋節與十一國慶假期合併，客戶預期假期將出現消費爆發力於9月開始拉貨，致109年9月基期較高。今年大陸整體疫情控制較為穩定，市場需求基本處於平穩狀態，十一假期市場消費爆發提前拉貨效應較小，致9月合併營收5.06億元，較去年同期減少11.32％。
鮮活果汁-KY累計前三季合併營收38.84億元，年增率43.47％，主要是因大陸新式手搖茶飲市場蓬勃發展，鮮活果汁-KY超前佈局新產能規劃，在昆山、廣東與天津三座廠總產能每年可達13萬噸，除形成供貨保證外，並得以保持銷售市場持續拓展，加上不間斷的研發量能，滿足大陸市場對新鮮、健康飲品的需求，在規模經濟效益挹注下，推升前三季合併營收已超越2019全年高峰35.21億元。
展望全年，鮮活果汁-KY致力於提升自身的競爭優勢，以因應外在環境的變化，專注本業且提高對產品的高質量化發展，秉持與客戶共同研發、獨家供應的模式，透過強化研發能量與深化客戶關係的厚實基礎下，得以持續站大陸手搖茶供應商領先群位置，隨著餐飲行業內需穩健暢旺，中長期營運仍審慎樂觀。
(時報資訊)
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