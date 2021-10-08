【時報-台北電】清淨海(7516)董事長劉潔芝因個人生涯規畫而辭職，110年10月11日生效。公司將另行召開董事會推舉新任董事長。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#清淨海

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀