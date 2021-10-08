【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)受國內疫情反覆、Delta變種病毒侵擾影響，2021年第三季營運旺季不旺、營收降至近5季低點，所幸9月營收自近半年低點回升，觸底反彈曙光已現。隨著防疫措施放寬、五倍券上路激勵，配合展店動能蓄勢待發，營運動能可望逐步回升。

揚秦公布9月自結合併營收1.26億元，月增3.89％、年減4.35％，自近半年低點回升、創同期次高。第三季合併營收3.71億元，季減3.22％、年減6.9％，為近5季低點、仍創同期次高。累計前三季合併營收11.33億元、仍年增4.36％，續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，受國內疫情升溫衝擊影響，往年暑假期間餐飲門市的滿座人潮不復見，年輕的高消費內用族群亦因疫情禁令而消失，使第三季整體早午餐市場呈現旺季不旺困境。

而9月原已趨緩的疫情，因受Delta變種病毒侵擾，使得對疫情敏感的餐飲業再度陷入緊張，疫情反覆造成內需市場復甦緩慢，第三季消費疲弱導致營收不如預期。不過，從9月營收觀察，觸底反彈的曙光已現，後續只要疫情穩定，預期將可漸入佳境。

揚秦目前「麥味登」全台總店數857家，「炸雞大獅」海內外總店數53家。展望後市，在雙十國慶連假前，政府放寬餐飲內用「不限隔板或1.5公尺間距」的措施，加上振興五倍券的加持，預期將可望帶動消費、刺激產業復甦。

而9月底的台北國際連鎖加盟大展中，受疫情壓抑的創業族群湧現，聯袂參展的「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌預約加盟反應熱烈。同時，原先受限於疫情而停滯的加盟主教育訓練亦已重返常軌，展店動能蓄勢待發，有助後續營運動能回升。

(時報資訊)

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