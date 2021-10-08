【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周五下滑。科技股的下跌，抵銷了石油股汽車股的上漲；另外在美國就業資料公佈前，市場趨向謹慎。

　周五泛歐Stoxx 600指數跌0.91點或0.20%，為457.66點。科技股下挫0.9%。原油價格上升，油氣股上漲1.1%；市場懷疑美國政府會釋出戰略儲備用油。

　基準指數目前走在周線上升的方向。美國政府暫時放寬債務上限的期限，此利多消息目前正對上，市場對能源成本不斷上升，推高通膨的擔憂。

　英國航空母公司ICAG集團、連鎖酒店集團Whitbread、瑞安航空皆上漲在0.5%至2.9%之間。此前英國取消來自47個地區旅客的檢疫管制，包括泰國和南非。

　然而旅遊公司途易(TUI)在英國上市的股票暴跌12%。

英國FTSE指數一枝獨秀，上漲0.1%。

(時報資訊)

#美債 #歐股 #原油 #通膨

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
14:30
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
16:08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
15:00
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
16:15
英國FTSE
7082.51 +4.47(0.06%)
16:21
法國CAC
6589.01 -11.18(0.17%)
16:21
德國DAX
15216.17 -34.69(0.23%)
16:21

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