【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周五下滑。科技股的下跌，抵銷了石油股汽車股的上漲；另外在美國就業資料公佈前，市場趨向謹慎。
周五泛歐Stoxx 600指數跌0.91點或0.20%，為457.66點。科技股下挫0.9%。原油價格上升，油氣股上漲1.1%；市場懷疑美國政府會釋出戰略儲備用油。
基準指數目前走在周線上升的方向。美國政府暫時放寬債務上限的期限，此利多消息目前正對上，市場對能源成本不斷上升，推高通膨的擔憂。
英國航空母公司ICAG集團、連鎖酒店集團Whitbread、瑞安航空皆上漲在0.5%至2.9%之間。此前英國取消來自47個地區旅客的檢疫管制，包括泰國和南非。
然而旅遊公司途易(TUI)在英國上市的股票暴跌12%。
英國FTSE指數一枝獨秀，上漲0.1%。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：