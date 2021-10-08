【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周五下滑。科技股的下跌，抵銷了石油股汽車股的上漲；另外在美國就業資料公佈前，市場趨向謹慎。

周五泛歐Stoxx 600指數跌0.91點或0.20%，為457.66點。科技股下挫0.9%。原油價格上升，油氣股上漲1.1%；市場懷疑美國政府會釋出戰略儲備用油。

基準指數目前走在周線上升的方向。美國政府暫時放寬債務上限的期限，此利多消息目前正對上，市場對能源成本不斷上升，推高通膨的擔憂。

英國航空母公司ICAG集團、連鎖酒店集團Whitbread、瑞安航空皆上漲在0.5%至2.9%之間。此前英國取消來自47個地區旅客的檢疫管制，包括泰國和南非。

然而旅遊公司途易(TUI)在英國上市的股票暴跌12%。

英國FTSE指數一枝獨秀，上漲0.1%。

(時報資訊)