【時報-台北電】9月海關進出口貿易初步統計出爐，9月出口396.5億美元，創歷年單月新高，較上月增0.3%，較上年同月增29.2%，連15紅；第3季出口1,171.5億美元，較上年同季增30.1%；累計1至9月3,240.7億美元，較上年同期增30.7%(按新臺幣計算增23.0%)。

9月進口332.1億美元，為歷年單月次高，較上月減8.0%，較上年同月增40.4%；第3季進口1,013.1億美元，較上年同季增42.5%；累計1至9月2,763.9億美元，較上年同期增33.3%(按新臺幣計算增25.4%)。

9月出超64.5億美元，較上年同月減6.1億美元；累計1至9月出超476.8億美元，較上年同期增69.7億美元。（編輯整理：張嘉倚）

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