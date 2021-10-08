【時報記者沈培華台北報導】華邦電(2344)公布2021年9月業績，含新唐科技等子公司的合併營收為91.09億元，創新高，月增3.32%，較去年同期增加21.82%。第三季營收同創新高，達270.14億元，季增約7%。
華邦電受惠記憶體產品漲價，加上轉投資的新唐科技併購日本Panasonic Corporation半導體相關事業的效應，且產業需求持續強勁，9月及第三季營收衝高，前三季營收亦創下新高紀錄。2021年1至9月合併營收為735.74億元，較去年同期增加82.41%。
華邦電第二季營運比第一季明顯增長，公司持續看好第三季記憶體市況，預計漲價效益將持續。
華邦電第二季稅後純益33.36億元，年增3.7倍，每股淨利0.84元；上半年稅後純益49.23億元，年成長達6.9倍，每股純益1.24元。第三季營收持續穩增並再創新高，加上漲價效應，整體營運可望再比第二季成長。
華邦電於先前法說會指出，目前產能持續滿載，加上漲價效益逐漸反映，第三季毛利率預期再成長。公司目前除了正洽談第四季訂單，甚至已經有客戶洽談明年的長約。
(時報資訊)
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