【時報記者莊丙農台北報導】捷流閥業(4580)公布9月營收2.16億元，年增12.35％，第3季合併營收6.60億元，創歷年單季新高，年增7.90％，累計前3季營收17.94億元，年減1.77％；鈞興-KY(4571)9月受到上游晶片缺貨、船期延誤，以及大陸「能耗雙控」政策實施限電，而使得部分訂單備貨需求延後，9月營收1.8億元，年減10.59％，但第3季營收7.8億元，創歷年單季新高，年增33.60％；累計前3季營收21.5億元，已超越去年全年水準，年增56.85％。

捷流閥業第3季進入傳統旺季，石化能源、船舶、電機電子等產業客戶拉貨帶動，單季營收表現創高。近期大陸能耗雙控政策地方政府實施限電令，該公司蘇州廠影響仍在可控範圍內，並透過台灣土城一、二廠及觀音鑄造廠支應，且鑄造原料供應商及自有廠內皆有庫存，並可透過錯峰生產因應客戶訂單需求。

另外，也提升生產基地半自動化生產比例，其中，大陸蘇州廠半自動化比例自去年底2成至今年第3季已提高至5成水準，並持續優化閥門生產工序。

鈞興-KY第3季同樣逢傳統出貨旺季，並提升高精密度齒輪研磨、諧波減速器產品市場滲透率，第3季接單及出貨表現良好。公司也指出，雖然能耗雙控政策實施限電令，整體影響在可控範圍，後續仍須持續留意發展情形；此外，觀察近兩年全球品牌供應鏈持續受疫情干擾使得缺料、缺櫃情況延續，品牌業者尋求其他供應商以增加產品供貨穩定度，帶動業務轉單契機。而越南新廠在越南疫情管制措施逐步解封的情況下，10月將陸續進行消防、廠房驗收階段，並步入試量產階段。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意