中印兩大世界工廠缺電，全球通膨升溫，新興國家領先升息，美國11月也將展開縮債計畫，顯示大撒錢救經濟政策，轉為收回市場資金，美元將因此轉強。分析師認為，原物料與美元呈現反向關係，加上美國基建規模不如預期，鋼鐵雜音多，而散裝輪運價第四季也沒有大漲空間，與其追航運、鋼鐵等傳產股，還不如轉向受惠美元升值的電子族群。
美元指數轉強 原物料、電子股兩樣情
最近美元指數創下一年來的新高，熱錢加速流出新興市場，外資最近因此大賣台股超過千億元以上。萬寶投顧王榮旭表示，依照過去經驗，台股會先跌後漲，因為QE退場，代表美國經濟基本面變好，而美國是台灣主要出口國家，當然受惠美國經濟復甦，尤其出口電子股受惠美元走強台幣貶值，額外又有匯兌的收益。
反觀以美元為報價基礎的原物料，價格跟美元走勢呈現反比，美元強原物料價格則易跌。王榮旭指出，2008年金融海嘯，美國實施QE量化寬鬆救經濟，2014年元月QE正式退場，同年10月全面結束QE，2014年全年台股電子指數大漲20%、金融指數僅漲2.8%，傳產指數更是逆勢下跌5.1%。這就說明為何傳產原物料股多不斷，股價卻一路下跌。
最明顯的例子是鋼鐵，近來雜音越來越多。王榮旭分析，第三季中國冷、熱軋鋼捲並沒有因為限產而大漲，鋼價反而陷入整理；而眾所期待的美國基建計畫，在美國舉債已達上限之下，規模恐怕不如市場預期。
王榮旭指出，9月以來鎳價也出現大跌、鐵礦砂價格更是創一年來的新低，礦產大國巴西與澳洲的股市先後跌破年線及半年線，載運鐵礦砂的散裝輪要不是短線搶運煤礦，第四季運價並沒有大漲空間。貨櫃輪本益比已跌到近3倍，10倍以上的散裝輪還值得追價嗎？
電子籌碼優於傳產股
王榮旭認為，電子籌碼依舊優於傳產，台股行情一回穩電子上漲速度快。股王矽力-KY守在季線以上，比大盤強勢許多；股后信驊再漲3%即可創歷史新高價；IP股王力旺已領先創下新高，同族群的世芯與創意也齊步寫新猷。
觀察這波行情修正，投信法人不離不棄的股票，除了IP股，CCL的台光電、台燿及聯茂即使受中國限電影響營收，也只有小幅調節持股，埋下了多頭反攻的火種。
還有伺服器的零組件健策、奇鋐及博智。其中，奇鋐受中國限電影響只有2%的產能，股價這波拉回修正一成多，融資大減了二成五，投信庫存則有增無減，今年EPS估計可超過7元、明年EPS上看9元，目前本益比偏低。
另外，泰鼎-KY廠區在泰國，不受中國限電漲價的影響，隨著泰國逐漸開放邊境，遞延訂單第四季出貨，第三季營收已經創高、第四季業績可望更旺；今年EPS上看7元、明年EPS挑戰9元，目前股價只有70元出頭，本益比更低，難怪投信一直默默布局。
※免責聲明：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。
(時報資訊)
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