瑞銀發表報告指出，雖然汽車業努力減輕晶片短缺的影響，但第四季晶片短缺對大陸汽車業的影響料將較第三季惡化，預計2022年才可能解決晶片短缺問題，若出現東南亞疫情升溫等意外擾動，時間可能再延後。

報告指出，晶片緊缺對大眾市場汽車製造商的影響較高端汽車製造商為高，因大眾市場品牌對提價的負擔力更弱，瑞銀調降2021年全球汽車產量預測至7,700萬輛，但預計2022年產量將回升15％。

港股汽車股8日早段先升後跌，吉利汽車、長城汽車齊跌逾2％，午盤再度回升，漲不足1％。

瑞銀分析，全球汽車業面對低估需求反彈，使分配晶片產能時間增到3至6個月，而且汽車業只需較低階的8英寸晶圓產能，而晶片行業已走進更先進產能，要重新提高遺留產能須時更長，而且馬來西亞因應疫情令晶圓封裝和測試產能再受壓。

(時報資訊)

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