由田新技(3455)公告2021年9月營收2.85億元，創下歷年同期次高，並延續今年逐月墊高之亮眼表現。2021年第三季營收7.97億元，累計前三季營收達18.25億元，較去年同期成長21.73％。
第三季進入傳統旺季，加上半導體產品線在今年下半年逐步認列營收，9月營收受到新事業的挹注，表現亮眼。今年起由田產品組合調整有成，逐步修正面板事業的投入，拉升載板與半導體事業的投入比重，有利於公司毛利率的優化。法人樂觀看待由田下半年旺季業績表現，預估載板今年將有倍數以上的營收貢獻，全年營收可望達到成長兩成的目標，全年獲利相較去年將有突破性的成長。
9月底中國的限電措施，使得供應鏈面臨產能調整的挑戰，法人預期，面對載板市場龐大的需求，中國廠商擴廠還是必須的，台商則是會有調整生產基地的可能。即便市場上雜訊頻出，載板需求面從長遠來看仍有非常大的商機。由田在明後年仍會以載板設備為主力產品，半導體的營收表現相較今年將會有大幅度增長，明年整體業績續旺。
(時報資訊)
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