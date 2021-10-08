【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】微軟周四宣布已收購軟體新創Ally.io，但未公布交易條款。

Ally.io提供的軟體可協助組織追蹤其主要目標的進展。

在微軟的應用程式產品陣容中，生產力軟體的重要性越來越高，尤其在此時有越來越多企業轉向混合和遠端的人力模式。

當微軟在8月宣布調漲某些軟體價格時，特別強調了自2011年發布Office 365組合方案以來推出的幾款產品。此前微軟收購GroupMe和Yammer等小公司，也是為了進一步擴張其Office事業。

Ally.io提供的可客製化工具將納入微軟今年2月推出的Viva軟體，透過該軟體可提供員工學習材料、公司文件資訊和生產力建議。

Ally.io由前微軟員工Vetri Vellore於2017年創立。根據LinkedIn，這家位於西雅圖、靠近微軟位於華盛頓Redmond總部的新創公司擁有275名員工，其客戶包括端儲存服務業者Dropbox和Salesforce旗下雲端即時通平台Slack。

(時報資訊)