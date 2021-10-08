【時報-台北電】宜新實業(4440)股票初次上市前現金增資發行新股，公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣7.55億元，發行普通股755萬股，每股面額新台幣10元，業經台灣證券交易所股份有限公司110年9月14日台證上一字第1101804974號函申報生效在案。公開申購承銷價格以每股新台幣38元發行。（編輯整理：葉時安）

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