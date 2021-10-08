漢來美食(1268)公告9月營收，單月營收為2.24億元、年減33%、但月增65%，顯示疫情受控、開放內用後營運快速回溫。累計前9月營收為19.53億元，年減21%。展望後市，第四季為餐飲旺季如上有振興券帶動消費，為漢來美食挹注強勢營運動能，並可大幅回補營收缺口。
每年的10到12月是餐飲業旺季，國內新冠疫情隨著疫苗的施打涵蓋率上升而逐漸穩定，對於前兩季受到疫情影響最大的餐飲業來說，總算可以迎來溫暖的一季。隨著10月5日起餐飲業用餐規定鬆綁、用餐免隔板、免梅花座，民眾可以恢復自在的享用美食，業者也摩拳擦掌做好迎接客人的準備。
漢來美食除了配合政府振興五倍券推出「滿千送千、加倍奉還」的回饋方案，各品牌餐廳也紛紛加碼，包括最受歡迎的自助餐廳「漢來海港」從10月8日起到11月7日止推出餐券買10送2的加碼回饋，消費者只要持紙本五倍券內用即可獲贈等值抵用券，或享餐券購買優惠，買一本餐券再多送1張餐券、共12張。
此外，2021年的國慶煙火將於10月10日在高雄光榮碼頭、愛河及旗津等地施放，漢來海港餐廳漢來店和名人坊高雄店巧居面港第一排貴賓席位，客人用餐可以同時享受美食與璀璨煙火美景，目前所有餐廳都已訂位滿座，相信這個光輝的10月將可望為漢來美食掃除這一年的陰霾。
(時報資訊)
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