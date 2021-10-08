受制第三季歲休降低開工率貢獻，台塑四寶第三季營收、獲利僅南亞挾電子材料旺季火力，逆勢攀揚，合計第三季自結獲利622.64億元，季減10.1％。其中，南亞第三季營收1,099.3億元、營業利益226.5億元、稅前利益297.5億元、EPS2.92元，皆創下史上同期最高。

不過，台塑在PVC、EVA、電子材料利差放大及台塑美國、現金股息加持下，搭配股本比南亞小條件，第三季自結稅前利益225億元，季減8.4％，稅後利益193億元，季減4.5％，EPS3.03元，蟬聯單季獲利冠軍。至於台化、台塑化也交出單季EPS1.63元、1.08元穩健表現。

影響所及，在上半年獲利豐收、第三季營運高檔走堅下，台塑四寶前三季合計稅後盈餘1949.33億元，年增553.3％。其中，台塑前三季自結營業利益、稅前及稅後利益、EPS均創歷史同期新高，年增433％、482％及484％，EPS衝高至8.56元，打破2007年EPS8.36元歷史最高紀錄，勇奪集團獲利冠軍。

其次，南亞前三季經營成果良好，營業利益618.8億元、稅前利益802.5億元，EPS也衝高至8.05元，皆為同期（歷年前三季）最高，並超越歷來全年度最高7.75元（2007年），與台塑一樣，今年全年度獲利已確定可改寫新高紀錄。

此外，台化、台塑化第三季雖遭逢油價下滑、石化上游原料利差趨緩挑戰，但在上半年營運復甦報喜下，前三季獲利仍展現倍增成長表現；台化稅後利益347.99億元，EPS5.95元，至於台塑化前三季稅後利益417.96元，EPS4.39元。

台塑第三季現金股利收入30億元，居四寶最多，轉投資還認列台塑美國公司獲利24.9億元，比上季增加10.1億元，主因美國受Ida颶風影響，市場供需失衡，石化產品價格上漲，利差擴大所致；台塑烯烴美國公司（OL-3）也貢獻10.6億元獲利，比上季增加2億元。

南亞第三季電子材料產品營運更上層樓，單季營收季增6.8％，達493.1億元，占比44.9％；明顯超越營收占比次高為化工產品29％，BPA、1.4BG、可塑劑市況都維持在理想狀態，整體化工產品營收增加10.3％。

南亞表示，第二季獲利創下佳績，第3季後利益額仍維持在高檔，電子材料需求持續旺盛，獲利較上季略增，獲利貢獻占比49.3％最高；化工產品也因利差擴大，獲利占比44.1％。股利收入12.3億元。

(時報資訊)

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