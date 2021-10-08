A股在「十一」長假期後復市後首日上漲，上證指數8日收漲24點，兩市成交額合計再度突破人民幣（下同）兆元水平，較節前最後一個交易日漲逾一成至1.06兆元。
香港信報報導，上證指數一度重返3,600點關口，最多漲44點，漲幅為1.24％，高見3,612點，隨後漲幅略收窄，全日收市報3,592點，漲24點，漲幅為0.67％，成交額為4,929.65億元。
深成指高開高走，高見14,489點，漲180點，漲幅為1.26％，全日收市報14,414點，漲105點，漲幅為0.74％，成交額為5,677.07億元。
滬深300指數報4,929點，漲63點，漲幅為1.31％，創業板指數報3,243點，跌1點，跌幅為0.05％。
各類股個別發展，石油股漲逾8％，金融股漲逾2％，食品、水泥股漲逾1％，鋼鐵、房地產股靠穩，煤炭、電力股則跌逾2％，有色金屬、化工股跌逾1％。
財新公布，9月經季節性調整的大陸服務業採購經理指數（PMI）重回景氣區間至53.4，遠高於8月的46.7，財新9月中國綜合PMI漲至51.4，較8月份漲4.2個百分點。
(時報資訊)
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